Iverson: "Nash'in bu noktaya geleceğini biliyordum"

NBA efsanesi Allen Iverson, Steve Nash'in Brooklyn Nets'in başantrenörü olması konusundaki düşüncelerini paylaştı.



Iverson, Matt Barnes ve Stephen Jackson ile All The Smoke podcastinde konuk olduğu sırada Nash'in bir gün bir NBA takımını devralacağını neden bildiğini açıkladı:



"Steve Nash'in bu noktaya geleceğini biliyordum. Bunu biliyordum, çünkü sporumuza sunacağı çok şey var, çünkü mükemmel, harika bir insan. Hiçbir zaman onun etrafında çok bulunma lüksüm olmadı, ama sadece diğer adamlardan duyduğum hikayelere göre, güzel bir adam. Onun başarılı olduğunu görmek istiyorum ve o iki harika oyuncunun (Kevin Durant, Kyrie Irving) yanı sıra etrafındaki diğer tüm adamlarla da içinde bulunduğu ortam, mükemmelliğin tarifi."



Nash, Nets ile dört yıllık bir sözleşme imzalamıştı ve bu onun başantrenör olarak ilk tecrübesi olacak.



