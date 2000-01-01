Iverson: "Kobe ve Shaq ile süpertakım kurmayı, hayal bile edemezdim"

NBA efsanesi Allen Iverson, eski Los Angeles Lakers süperstarları Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant ile bir süpertakım kurma fikrine hiç sıcak bakmadığını belirtti.



NBA'in şu anki eğilimi, çoğunlukla iki ya da üç yıldızdan oluşan süper takımlar oluşturmaya doğru yöneliyor. Bazı oyuncular buna başvurma eğilimindeyken, başkaları ise bu fikre pek yaklaşmıyor.



Philadelphia 76ers efsanesi Iverson, "The Fat Joe Show"da özellikle Shaq veya Kobe ile bir süpertakım oluşturabilecek bir konumda olmayı hayal bile edemediğini söyledi:



"Shaq ile oynamayı veya Kobe ile oynamayı asla hayal bile edemezdim. Ne demek istediğimi anladın mı, benim için çok kolay olacağını düşünürdüm."



Iverson, 2000'lerin başındaki en iyi oyunculardan biriydi. 2001'de Iverson, şimdiye kadarki en skorer eksikliği yaşayan kadrolardan birini NBA Finallerine çıkarmış ve Batı Konferansı'nda namağlup giden Shaq ve Kobe liderliğindeki Lakers'a karşı bir maç çalmayı başarmıştı.



Iverson, Yılın Savunmacısı Dikembe Mutombo, Yılın Altıncı Adamı Aaron McKie ve Yılın Koçu Larry Brown ile olmasına rağmen, takım NBA tarihinde Finallere ulaşan diğer üst düzey takımlara nazaran, pek iyi durumda değildi.



