Iverson: "Kobe ve LeBron'u çok severim, ama Jordan Kara İsa'dır!"

NBA efsanesi Allen Iverson, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın NBA tarihindeki en büyük oyuncu olduğunu söyledi.



Iverson, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu söylediği iddialarıyla, son zamanlarda büyük bir heyecan yaratmıştı. Iverson, LeBron'u sahadaki kalitesi için övmeyi sürdürürken, Jordan'ın halen tüm zamanların en iyisi olarak gösterdi.



AI yakın zamanda bunu tekrar konuşma şansı buldu ve kendisi için, ligdeki en iyi arkadaşlarından biri olan Jordan'dan daha iyi kimsenin olmadığını açıkça ortaya koydu.



Iverson, Complex ile oyunun elit oyuncuları arasında Kobe Bryant'ın konumundan bahsederken, MJ'e birden fazla ekz G.O.A.T yakıştırması yaparak, büyük övgüde bulundu:



"Bean, Black Mamba'ydı. Otomatik olarak ilk beşe girer. Bence otomatik olarak. Demek istediğim, ben Kara İsa (Michael Jordan) gibisini asla görmedim, amin. İnsanlar Kobe'nin Mike'ı nasıl kopyaladığından bahediyor, yani zaten neden başka birini kopyalayasınız ki? Ben 1.98m olsaydım....Mike'ı kopyalamayı denemiştim, ama benim boyum 1.83. O adama öykünmek için elimden gelenin en iyisini denedim, çünkü hayatımda gördüğüm en büyük şey onun oyunuydu. Bu yüzden The Last Dance'ı çok seviyorum. Bununla övünüyorum. Herkes The Last Dance'i izlerken, 'Bakın, size söylemiştim' diyebildim. Tabii ki ben bile bilmediğim bazı şeyler gördüm. Ama hepsi bittikten sonra, benim için harika bir an oldu ve 'Bakın, size onun şimdiye kadarki en iyisi olduğunu söylemiştim.' diyebildim."



Kobe ve LeBron ne kadar büyük oyuncular olsalar da, Jordan da Kara İsa'dır. LeBron James'i ölesiye seviyorum. LeBron için farklı bir sevgim var çünkü onu şahsen tanıyorum. Basketbolculuğundan daha da iyi bir insan. Onu, ailesini, dostlarını, tüm harika adamları şahsen tanıyorum. Kobe'yi çok severim. Kobe'yi o kadar tanımıyordum ama bir basketbol oyuncusu olarak, en gaddarı oydu. Shaq ile birlikte bu üç adam benim için basketbolun krallığı gibiler."