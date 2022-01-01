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Iverson, Kobe ile posterini görünce duygulandı...

NBA efsanesi Allen Iverson, bir taraftarın kendisinin Los Angeles Lakers ikonu Kobe Bryant'la yan yana olduğu posterine duygusal bir reaksiyon gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Allen Iverson, bir taraftarın kendisinin Los Angeles Lakers ikonu Kobe Bryant'la yan yana olduğu posterine duygusal bir reaksiyon gösterdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Iverson, genç bir hayranının kendisinden imzalamasını istediği bir posteri görünce şaşırdı.

Instagram kullanıcısı @kkcameron'ın Teksas'taki bir imza etkinliği sırasında AI'ın duygusal anlarını paylaştığı videoda, Philadelphia 76ers efsanesinin posterin aynısından bir tane de kendisi için istediği görüldü:

"Bu da kim böyle? Poster senin mi? Bana da bir tane verir misin? Benim için de getirdin mi? Bir tane de ben istiyorum."

Geçtiğimiz hafta Kobe'nin kızı Gianna ile Los Angeles'taki bir helikopter kazasında vefat etmelerinin ikinci yıl dönümünü anmak için, Lakers efsanesinin hayranları ve eski arkadaşları eşi Vanessa Bryant'a katılmıştı.


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