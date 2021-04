Iverson: "Kobe, basketbolcuların Rushmore Dağı'nda yer alıyor!"

NBA efsanesi Allen Iverson, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın "basketbolcuların Rushmore Dağı'nda kesinlikle yer aldığını" söyledi.



NBA'in 1996 Draftı'nı ön plana çıkardığı segmentin bir parçası olarak Bryant'ın mirası, bu ikonik sınıfın diğer üyeleri tarafından tartışıldı.



NBA TV yakın zamanda 'Ready or Not: The '96 NBA Draft' isimli belgeselin ön gösterimini yaptı ve Kobe, Iverson, Ray Allen ve Steve Nash'in dahil olduğu dört Naismith Memorial Basketball Hall of Fame üyesi arasında en ön plana çıkan isim oldu.



O yılın Draftı'nda ilk sıradan seçilmiş olan Iverson, NBA tarihindeki en iyi iki oyuncuyu Michael Jordan ve Bryant olarak gördüğünü açıkladı:



"Kobe Bryant olmadan bir basketbol sohbeti yapamazsınız. Mümkün değil. Kesinlikle basketbolcuların Rushmore Dağı'nda yer alıyor."



Bryant, Ocak 2020'de Kaliforniya'da bir helikopter kazasında hayatını kaybeden dokuz kişi arasındaydı.