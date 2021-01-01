Iverson, Jordan'la ilk karşılaştığı an için: "Gerçek gibi değildi..."

Hall of Fame oyuncusu Allen Iverson, çocukluk idolü olan Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile ilk kez karşı karşıya gelmenin ne kadar olağanüstü bir tecrübe olduğunu açıkladı.



Iverson, "Club Shay Shay" podcast'inde eski NFL yıldızı Shannon Sharpe ile konuştu ve 90'lı yıllarda Jordan ve Bulls hakkındaki görüşlerini paylaştı:



"Bana 'küçük şerefsiz' demişti. Ben önceden Bulls taraftarıydım ama lige girdiğimde, en çok Bulls'dan nefret etmiştim. Bize karşı tavırlarını gördüğümde, zirvede bulunduklarının farkında oldukları bir dönemdi.



Kendisini ilk kez görüşümü asla unutamam, bana gerçek gibi gelmemişti. Şok geçirmiştim. Adama baktığımda, cidden bana gerçek bir insan gibi gelmemişti. 'Vay be, Jordan giyiyor. NBA'in kendi çoraplarından bile giymiyor.' demiştim. Bacağındaki dizliğe falan bakmıştım. 'Adam eni konu karşımda' olmuştum.



Maçtan önce, 'İdolün Mike şu anda sahada, kendin gibi oynayamazsın' gibi şeyler söyleyip beni kışkırtmaya çalışmışlardı. Çünkü cidden şok halindeydim.



Ama top ne zaman hava atışıyla yükseldi ve biri dokundu, işte o zaman heyecanım geçmişti. Artık şov zamanıydı."



