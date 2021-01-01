Iverson, Jordan'a yaptığı ünlü crossover'ı anlattı!

Eski NBA süperstarı Allen Iverson, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a karşı yaptığı ünlü crossover'ın perde arkası hakkında konuştu.



Iverson, 1997'de bir çaylak olmasına rağmen fırtına estirdiği NBA'de, Jordan'a karşı yaptığı ünlü crossover ile, lig tarihinin en büyük anlarından birinin başrolünde yer almıştı.



Iverson, eski NFL yıldızı Shannon Sharpe'ın "Club Shay Shay" podcastinde yaptığı röportajda, tarihi an hakkında şunları anlattı:



"Bana crossover yapmayı öğreten adam, Georgetown'da öylesine gelip takılan bir adamdı. Hiç oynamazdı, oynamayı bilmiyordu. Ama bana hareketi öğreten oydu, çünkü antrenmanda beni sürekli o hareketle avlıyordu. Ve ben de egomu bir kenara bırakıp 'Bana şu hareketi öğretmen lazım!' demiştim."



"ŞİMDİ BAŞIN BELADA!"



Allen bu crossover hareketinde ustalaştığında, ailesine, dostlarına ve takım arkadaşlarına, fırsat bulduğu zaman bunu "ligin en iyi oyuncusuna" karşı kullanacağını söylediğini açıkladı:



"O anı asla unutmayacağım. Phil Jackson'ın, 'Michael, onu sen tut' deyişini hiç unutmam. Karşıma geldiğinde, 'Tamamdır, haydi bakalım' olmuştum. Hareketi denediğim an biraz yedirebildiğimi görünce, 'Aha, şimdi başın belada!' demiştim."



Jordan ve Bulls, o karşılaşmada Sixers'ı dört sayılık bir farkla mağlup etmişti ve Jordan maçı 23 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle tamamlamıştı.



Ancak Iverson, mağlubiyete rağmen 37 sayı, 4 asist ve 2 ribaund ile oynayarak, geceye damgasını vuran isim olmuştu.



