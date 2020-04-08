Ivermectin korona virüs tedavisinde başarılı mı?

Ivermectin ilacı Avustralya'da koronavirüsü 48 sat içerisinde mağlup etmeyi başardı. Avustralyalı bilim insanları, Ivermectin ve korona üzerindeki etkileri üzerine bilgilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaştı.

08 Nisan 2020 09:07
Ivermectin korona virüs tedavisinde başarılı mı?
Avustralyalı doktor, daha önce köpek ilacı olarak bilinen 'Ivermectin'in koronavirüsü 48 saat içerisinde tamamen yendiğini keşfetti.
Anti-parazitik bir ilaç olarak bilinen Ivermectin hakkında Monash Üniversitesi daha kapsamlı çalışmalar yaptı. Ivermectin'in tek bir hapı bile yeni tip koronavirüsün hücre içindeki yapılanmasını bitirdi.

Monash Üniversitesi Bioeceza Keşif Enstitüsü'nden Dr. Kylie Wagstaff, "Ivermectin'in tek bir dozunun bile RNA üzerindeki kötü etkileri giderdiğini ve koronavirüsü yendiğini keşfettik. Bazen 24 saat içerisinde bile koronavirüsün tüm etkilerini ortadan kaldırdı. En uzun süreni ise 48 saate çıktı." ifadelerini kullandı.

Ivermectin hakkındaki bilgiler Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşıldı. Virüs üzerindeki etkileri üstüne daha detaylı çalışmalar yapılacak.

İnsan üzerindeki çalışmalara sıranın geldiği ve ne dozda kullanılacağının ise önümüzdeki hafta içerisinde netleşeceği belirtildi. Konu hakkında açıklamalarını sürdüren Dr. Wagstaff, "Global bir pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu tedavi henüz onaylanmadı. Ancak, gerçekçi olmak gerekirse aşıdan önce bu tip haplar savaşta elimizi güçlendirecek. Biz Ivermectin'in koronavirüse karşı verilen savaşta önemli bir koz olacağını düşünüyoruz." dedi.

Ivermectin ilacının daha önce Amerikan Sağlık Bakanlığı tarafından HIV, grip ve nezle türleri için kullanımına izin verilmişti.

IVERMECTIN NEDİR?

İvermektin, birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Buna baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis dahildir. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Göz kullanımından kaçınılmalıdır.




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