Ivanovic'ten Tolgay Arslan itirafı; 'Takımı ateşledi'

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek eleyen Zenit'te Branislav Ivanovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Branislav Ivanovic'in açıklamaları;
"Oyunu kontrol ettik. Bazı bölümlerde fiziksel olarak biraz pes ettik ancak taraftarın desteğiyle ayakta kaldık"
ÇOK İYİ OYNAMADILAR
"İkinci yarıda çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. İlk yarıda da rakip çok iyi oynamadı. Tur atladığımız için mutluyuz. Artık kura çekimini bekliyoruz"
İKİNCİ YARI BEKLEDİK
"İlk yarı gol yesek bile oyunu kontrol ettik. İkinci devre şans bulacağımızı biliyorduk ve bekledim. Elbette zor bir maçtı ve böyle olacağını biliyorduk. Ancak taraftarlarımız sayesinde istenen sonucu elde ettik"
TARTIŞMA TÜM TAKIMI ATEŞLEDİ
"Tolgay Arslan ile hocaımızın yaşadığı gerilim tüm takımı ateşledi. Maç esnasında her duygu yardımcı olur. Bu da bir takım olduğumuzu gösteriyor"
RAKİBİ EZDİK
"Oyuna arzulu başladık ve rakibi ezdik. Golden sonra biraz duyduk ancak sonrasında iyine tempoyu yükselttik"
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İşte Branislav Ivanovic'in açıklamaları;
"Oyunu kontrol ettik. Bazı bölümlerde fiziksel olarak biraz pes ettik ancak taraftarın desteğiyle ayakta kaldık"
ÇOK İYİ OYNAMADILAR
"İkinci yarıda çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. İlk yarıda da rakip çok iyi oynamadı. Tur atladığımız için mutluyuz. Artık kura çekimini bekliyoruz"
İKİNCİ YARI BEKLEDİK
"İlk yarı gol yesek bile oyunu kontrol ettik. İkinci devre şans bulacağımızı biliyorduk ve bekledim. Elbette zor bir maçtı ve böyle olacağını biliyorduk. Ancak taraftarlarımız sayesinde istenen sonucu elde ettik"
TARTIŞMA TÜM TAKIMI ATEŞLEDİ
"Tolgay Arslan ile hocaımızın yaşadığı gerilim tüm takımı ateşledi. Maç esnasında her duygu yardımcı olur. Bu da bir takım olduğumuzu gösteriyor"
RAKİBİ EZDİK
"Oyuna arzulu başladık ve rakibi ezdik. Golden sonra biraz duyduk ancak sonrasında iyine tempoyu yükselttik"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın