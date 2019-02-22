Ivanovic'ten Tolgay Arslan itirafı; 'Takımı ateşledi'

UEFA Avrupa Ligi'nde3-1 mağlup ederek eleyen, maçın ardından açıklamalarda bulundu."Oyunu kontrol ettik. Bazı bölümlerde fiziksel olarak biraz pes ettik ancak taraftarın desteğiyle ayakta kaldık""İkinci yarıda çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. İlk yarıda da rakip çok iyi oynamadı. Tur atladığımız için mutluyuz. Artık kura çekimini bekliyoruz""İlk yarı gol yesek bile oyunu kontrol ettik. İkinci devre şans bulacağımızı biliyorduk ve bekledim. Elbette zor bir maçtı ve böyle olacağını biliyorduk. Ancak taraftarlarımız sayesinde istenen sonucu elde ettik""Tolgay Arslan ile hocaımızın yaşadığı gerilim tüm takımı ateşledi. Maç esnasında her duygu yardımcı olur. Bu da bir takım olduğumuzu gösteriyor""Oyuna arzulu başladık ve rakibi ezdik. Golden sonra biraz duyduk ancak sonrasında iyine tempoyu yükselttik"