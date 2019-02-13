Ivanovic: 'Turu geçen taraf biz olacağız'

'in tecrübeli oyuncusu, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Ivanovic maç değerlendirmesine "Fenerbahçe bizi şaşırttı. Maçın başında sahada çok agresif bir rakibimiz vardı. İlk 20 dakikada oyunu kontrol etmeyi başaramadık" şeklinde başladı.Turu geçeceklerini iddia eden Ivanovic, "Maça kötü başladık ve kalemizde gol gördük. İlerleyen dakikalarda kontrolü ele aldık ancak istediğimiz skoru alamadık. 2. maçta daha iyi oynayacağız ve turu geçen taraf olacağız. Ligin arada olması bizi biraz etkiledi ancak 2. maçta daha iyi olacağız ve turu geçeceğiz" ifadelerini kullandı.