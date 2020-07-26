Ivanovic, Rusya Kupası'nı kupasını kırdı!

Rusya'da sezonu şampiyon olarak bitiren Zenit, Rusya Kupası finalinde Khimki ile karşılaştı.



Zenit, karşılaşmayı Artem Dzyuba'nın 84. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve Rusya Kupası'nın sahibi oldu.



Zenit'in zaferi için için düzenlenen kupa töreninde ilginç bir an yaşandı. Takımın 37 yaşındaki kaptanı Branislav Ivanovic, kupayı kaldırırken dengesini kaybetti ve kristalden yapılmış olan kupayı yere düşürdü. Yere düşen kupanın kapak kısmı kırıldı.



Branislav Ivanovic, bu hareketi sonrası gülerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Zenit futbolcuları ise kırık kupa ile poz verdi.



Taraftarlar, bu olaya twitter üzerinden tepki gösterdi ve kupanın neden kristalden yapılmış olduğuna cevap aradı.



