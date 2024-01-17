Ivan Toney, sahalara geri dönüyor!

Brentford'un golcü oyuncusu Ivan Toney, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.



Mayıs ayında bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 8 ay men cezası alan Toney, 20 Ocak'ta Nottingham Forest maçıyla birlikte formasına kavuşacak.



Sky'a bir röportaj veren İngiliz golcü, "Özgür bir adam gibi hissediyorum" sözlerini kullandı.



Öte yandan adı özellikle Arsenal ile anılan Toney, geleceği ve transfer için, "Üst düzey bir kulüpte oynamak istediğim çok açık. Eğer bir kulüp doğru parayı öderse o zaman ne olacağını kim bilir." şeklinde konuştu.



27 yaşındaki Ivan Toney, geçen sezon Brentford'da 35 maçta 21 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.



