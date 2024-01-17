Ivan Toney, sahalara geri dönüyor!

Brentford forması giyen Ivan Toney, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 8 ay ceza almasının ardından sahalara geri dönüyor. İngiliz yıldız, 20 Ocak'taki Nottingham Forest karşılaşmasında forma giyebilecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ivan Toney, sahalara geri dönüyor!
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17 Ocak 2024 19:10
Brentford'un golcü oyuncusu Ivan Toney, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Mayıs ayında bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 8 ay men cezası alan Toney, 20 Ocak'ta Nottingham Forest maçıyla birlikte formasına kavuşacak.

Sky'a bir röportaj veren İngiliz golcü, "Özgür bir adam gibi hissediyorum" sözlerini kullandı.

Öte yandan adı özellikle Arsenal ile anılan Toney, geleceği ve transfer için, "Üst düzey bir kulüpte oynamak istediğim çok açık. Eğer bir kulüp doğru parayı öderse o zaman ne olacağını kim bilir." şeklinde konuştu.

27 yaşındaki Ivan Toney, geçen sezon Brentford'da 35 maçta 21 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

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