Ivan Schranz: ''Hayatımız boyunca pişman olacağız''

Slovakya Milli Takım oyuncusu Ivan Schranz, İngiltere maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ivan Schranz: ''Hayatımız boyunca pişman olacağız''
Slovakya Milli Takımı'nda İngiltere'ye karşı takımının tek golünü atan Ivan Schranz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Schranz, EURO 2024'e veda etmeleriyle ilgili, "Bu benim turnuvadaki üçüncü golüm, peki ne oldu? Güzel, harika olabilirdi ama son anda kaybettik.'' dedi.

Hayal kırıklığını anlatan yıldız isimi, ''Kızacak bir şeyimiz yok, halledeceğiz. Ama belki de hayatımızın geri kalanı boyunca bundan pişmanlık duyacağız, böyle bir tarih yazma şansımız tekrar olmayabilir." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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