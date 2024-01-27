Ivan Rakitic, Suudi Arabistan'a gidiyor

Sevilla'nın 35 yaşındaki yıldız futbolcusu Ivan Rakitic, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Sözleşmesinde son 6 aya giren Ivan Rakitic, Sevilla ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme üzerine anlaştı.



Hırvat futbolcunun kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceği ve Suudi ekibi Al-Shabab ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Sevilla formasıyla 27 maça çıkan Rakitic, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



