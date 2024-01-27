Ivan Rakitic, Suudi Arabistan'a gidiyor

Sevilla ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Ivan Rakitic, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ivan Rakitic, Suudi Arabistan'a gidiyor
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27 Ocak 2024 17:46
Son güncelleme 27 Ocak 2024 17:49
Sevilla'nın 35 yaşındaki yıldız futbolcusu Ivan Rakitic, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Sözleşmesinde son 6 aya giren Ivan Rakitic, Sevilla ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme üzerine anlaştı.

Hırvat futbolcunun kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceği ve Suudi ekibi Al-Shabab ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Sevilla formasıyla 27 maça çıkan Rakitic, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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