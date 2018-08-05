Ivan Perisic, transfer hakkında konuştu!

Serie A takımlarındanforması giyen Hırvat futbolcugeleceği hakkında önemli sözler kullandı.Bayern Münih teknik direktörü Niko Kovac'ın kendisiyle ilgilenmesi üzerine Perisic, ''Eğer Niko Kovac beni istiyorsa, nerede bulacağını biliyor. Niko Kovac'ın üzerimde çok etkisi var. Hırvatistan'ın teknik direktörü olduğunda onunla beraber çok iyi oynamıştım. Almanya'da başardıklarının ardından onu tebrik etmiştim.'' dedi.Geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunan Hırvat yıldız, ''İspanya veya İngiltere'de oynamak isterim ama önceliğim Şampiyonlar Ligi. Bazı kulüplerin beni istediğini duydum ama önce Inter ile konuşmam gerekiyor. Ancak o zaman karar verip görüşmelere başlayabilirim.'' şeklinde konuştu.