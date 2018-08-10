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Ivan Perisic, Luka Modric'i istiyor!

Inter'in Hırvat yıldızı Ivan Perisic, Real Madrid'in 10 numarası Luka Modric paylaşımında bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ivan Perisic, Luka Modric'i istiyor!
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10 Ağustos 2018 19:43
İspanyol basınının, Luka Modric'in Real Madrid'de kalacağını açıklamasına rağmen Inter'in Hırvat yıldızı Ivan Perisic, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

''KİM EKSİK?''

Perisic, Instagram hesabından Hırvat takım arkadaşları Sime Vrsaljko ve Brozovic ile fotoğrafını paylaşarken Luka Modric'i de etikletleyip ''Kim eksik?'' diye yazdı.

SÖZLEŞME UZATACAĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in satılık olmadığını açıkladığı Modric için İspanyol AS gazetesi, yıldız futbolcunun Real Madrid ile sözleşme uzatacağını iddia etti.



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