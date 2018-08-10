Ivan Perisic, Luka Modric'i istiyor!

İspanyol basınının, Luka Modric'in Real Madrid'de kalacağını açıklamasına rağmen Inter'in Hırvat yıldızı Ivan Perisic, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Perisic, Instagram hesabından Hırvat takım arkadaşları Sime Vrsaljko ve Brozovic ile fotoğrafını paylaşarken Luka Modric'i de etikletleyip ''Kim eksik?'' diye yazdı.Öte yandan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in satılık olmadığını açıkladığı Modric için İspanyol AS gazetesi, yıldız futbolcunun Real Madrid ile sözleşme uzatacağını iddia etti.