Ivan Perisic için transfer iddiası!

Tottenham'dan ayrılması beklenen Ivan Perisic'in Hırvat ekibi Hajduk Split'e transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ivan Perisic için transfer iddiası!
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06 Temmuz 2023 18:29
Son güncelleme 06 Temmuz 2023 18:30
Geçtiğimiz günlerde temsilcileri tarafından Fenerbahçe'ye önerilen Ivan Perisic ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 

İtalyan Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Ivan Perisic, Tottenham'dan ayrılıp eski kulübü olan Hırvat ekibi Hajduk Split'e transfer olmaya yakın.

Hırvat oyuncunun önümüzdeki günlerde Tottenham ile olan sözleşmesini feshedip Hırvatistan'a gideceği iddia edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Tottenham ile 44 karşılaşmaya çıkan Perisic, 1 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti. 

Hırvat oyuncunun Tottenham ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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