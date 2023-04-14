Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi

Hayatını kaybeden Igor Gorgonzola Novara'nın 19 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Nisan 2023 00:42
Üsküdar'da otelin önünde ölü bulunan İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının 19 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi.

Acı haberi alan Ituma'nın annesi Elizabeth Udeokereke ve teyzesi Helen Udeokereke, Türk Hava Yolları'nın 1896 sefer sayılı Milano uçağıyla 19.15 sıralarında İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda İGA Pass görevlileri tarafından karşılanan anne ve teyzenin oldukça üzgün oldukları görüldü. Pasaport işlemlerinin ardından Ituma'nın ailesi havalimanından ayrıldı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın Nijerya asıllı İtalya vatandaşı olan oyuncusu Julia Ituma, kaldığı otelin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ituma'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery