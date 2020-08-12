İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da futbolcular, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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12 Ağustos 2020 15:24
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da futbolcular, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon ve dayanıklılık çalışmalarının yapıldığı idman, açma-germe hareketleriyle tamamlandı.



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