Itoudis: 'Zor bir deplasman maçı oynadık'

Fenerbahçe Beko'nun AS Monaco'yu 96-93 yendiği maçın ardından Dimitris Itoudis, yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendirdi.



Itoudis maç sonu açıklamasında şu sözleri kullandı:



"Takımımı, oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok kaliteli bir takıma karşı zor bir deplasman maçıydı. Aslında kontrolü sağladık, topu iyi paylaştığımız ve üçüncü çeyrekte şutları isabete çevirdiğimiz için farkı 19 sayıya kadar çıkardık. Son çeyrekte ise faul hakkımızı çok erken doldurduk. İstediğimiz şekilde savunma yapamadık. Monaco geri dönmeyi başardı ama biz de son bölümde konsantre kalabildik. Takımımı tebrik ediyorum. Monaco'yu da tebrik ediyorum. Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım"





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