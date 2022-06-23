Itoudis: 'Wilbekin ile yakınız'

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis, kulüp televizyonuna konuştu.



Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları için gelen soru karşısında, çok net olacağını söyleyen Yunan koç, "Jan Vesely ile konuştum, yeni bir ortam değişikliği istiyordu. Wilbekin ile çok yakınız. Nando De Colo ile görüşüyoruz, kalmak istiyor kendisi de. Taraftarlardan sabır bekliyoruz. Paniğe kapılmasınlar. Bizim için uygun isimleri araştırıyoruz" dedi.



"Kim uygunsa ve bizim kimyamıza uyacaksa o isimlere karar vermeye çalışıyoruz, araştırmaya devam edeceğiz" sözlerini kullanan Itoudis, "Türk oyuncu bazımız çok iyi ama araştırmaya devam edeceğiz. Eminim çok iyi Türk oyuncular var Türkiye'de. Bir sorun var, 80 milyon nüfusu olan bir ülkede altyapı neden bu kadar az ve neden bu kadar az oyuncu çıkıyor? Daha küçük ülkelerle kıyaslayınca, örneğin Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan'da çok daha az nüfus var ama çok daha fazla oyuncular kazandırılıyor. Bu konuda da çalışmamız lazım bizim. Bu yetenekler desteklenmeli. İkinci takımımız var çok büyük başarı elde ettiler, onların da destekleri ve yardımlarıyla altyapıyı güçlendirmemiz lazım." şeklinde konuştu.





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