Itoudis'ten Ergin Ataman mesajı!

THY Euroleague'de bugün Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'nun koçu Dimitris İtoudis, bu maçın sporun birleştirici gücü açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.Basın mensupları ile bir araya gelen Itoudis, Yunan bir koçun Türk takımında, Türk bir başantrenörün de Yunan ekibinin başında olması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:"Basketbol evrensel bir spor; milletlerin, ırkların bir önemi yok. Türk takımında Yunan, Yunan takımında Türk koç olması çok güzel, hoş bir detay. Benim çok fazla sayıda Türk arkadaşım var. Çok fazla ortak yönümüz var. Eminim EBu bakımdan bu karşılaşma çok değerli."