Itoudis'ten Ergin Ataman mesajı!

Yunan Koç Dimitris İtoudis'in çalıştırdığı F.Bahçe Beko bugün Ergin Atamanlı Panathinaikos'u konuk ediyor. İtoudis "Basketbol evrensel bir spor. Basketbol da milletlerin, ırkların bir önemi yok. Türk takımında Yunan, Yunan takımında Türk koç olması çok güzel, hoş bir detay. Zaten sporun birleştirici bir gücünün olması gerekiyor. Bu bakımdan bu karşılaşma çok değerli" dedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Itoudis'ten Ergin Ataman mesajı!
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17 Ekim 2023 10:38
THY Euroleague'de bugün Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'nun koçu Dimitris İtoudis, bu maçın sporun birleştirici gücü açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Basın mensupları ile bir araya gelen Itoudis, Yunan bir koçun Türk takımında, Türk bir başantrenörün de Yunan ekibinin başında olması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Basketbol evrensel bir spor; milletlerin, ırkların bir önemi yok. Türk takımında Yunan, Yunan takımında Türk koç olması çok güzel, hoş bir detay. Benim çok fazla sayıda Türk arkadaşım var. Çok fazla ortak yönümüz var. Eminim Ergin Ataman'ın da aynı şekilde Yunanistan'da çok fazla Yunan arkadaşı olacaktır. Zaten sporun birleştirici bir gücünün olması gerekiyor. Bu bakımdan bu karşılaşma çok değerli."



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