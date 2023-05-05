Itoudis, taraftarla tartışma yaşadı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos ile oynanan 4. maçta taraftarlarla kısa süreli bir gerginlik yaşadı.



Yunan başantrenör, 2. çeyrekte gelen bazı tepkilerden sonra benchi göstererek "Gel sen yönet" şeklinde bir tepki gösterdi.



Bazı taraftarlar ise bu esnada Itoudis'e destek verdi.



Öte yandan yaşanan olayın ardından bir taraftar salondan çıkartılmak istendi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ