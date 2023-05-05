Itoudis, taraftarla tartışma yaşadı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos karşılaşmasında taraftarla tartışma yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Itoudis, taraftarla tartışma yaşadı
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05 Mayıs 2023 21:37
Son güncelleme 05 Mayıs 2023 21:40
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos ile oynanan 4. maçta taraftarlarla kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Yunan başantrenör, 2. çeyrekte gelen bazı tepkilerden sonra benchi göstererek "Gel sen yönet" şeklinde bir tepki gösterdi.

Bazı taraftarlar ise bu esnada Itoudis'e destek verdi.

Öte yandan yaşanan olayın ardından bir taraftar salondan çıkartılmak istendi.

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