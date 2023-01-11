Itoudis: 'Takımım tebriği hakediyor'

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, Panathinaikos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Itoudis iki takımın da mücadelesine değinerek, "İki tarafa da gidebilirdi bu maç. Panathinaikos kazanabilirdi, neredeyse maçın tamamını kontrol ettiler. Çember altında bize zorluk çıkardılar. Kazansalardı benim için sürpriz olmayacaktı." diye konuştu.



Fenerbahçe Beko'nun aldığı galibiyetle ilgili de konuşan Itoudis, "Takımım büyük bir tebriği hak ediyor. Çünkü, savaşmayı, inanmayı hiç bırakmadık. Özellikle rakip sürekli hücum ribaundlarını alırken inancı korumak önemliydi. Sonda topu çaldık, Guduric üçlüğü attı ve uzatmayı oynamak bizim için büyük bir şans demekti. Bizim için bir dönüm noktası olacak bu maç, bir kili olacak. Son zamanlarda bazı problemler yaşıyoruz ama bu basketbol, inanmaya devam etmek gerekiyor. Takım önce gelir. Ben takımım için çok mutluyum." diye konuştu.



Eski takımı Panathinaikos'un tribünlerinde kendisine yapılan tezahüratlarla ilgili de konuşuan Itoudis, "Panathinaikos taraftarı da beni alkışladı, onlara teşekkür ediyorum. Panathinaikos'a kariyerim için ne kadar teşekkür etsem az..." diyerek sözlerini tamamladı.





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