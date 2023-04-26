Itoudis: 'Odaklanmak zorundayız'

Fenerbahçe Ülker'in başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Itoudis maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Olympiakos'a tebrikler. Momentum, Canaan'ın arka arkaya bulduğu üçlüklerle değişti. Olympiakos arka arkaya 5 boş şut fırsatı buldu. Haddinden fazla savunma yardımında bulduk. Son çeyreğin başında 7-0 ile geri döndük ama olmadı. Odaklanmak zorundayız. Olympiakos hırpalayan bir takım. Bunu da gösterdiler."





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