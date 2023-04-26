Itoudis: "Odaklanmak zorundayız"

Dimitris Itoudis, Olympiakos'la karşı karşıya geldikleri Euroleague play-off ilk maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Itoudis: 'Odaklanmak zorundayız'
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26 Nisan 2023 23:48
Fenerbahçe Ülker'in başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Itoudis maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Olympiakos'a tebrikler. Momentum, Canaan'ın arka arkaya bulduğu üçlüklerle değişti. Olympiakos arka arkaya 5 boş şut fırsatı buldu. Haddinden fazla savunma yardımında bulduk. Son çeyreğin başında 7-0 ile geri döndük ama olmadı. Odaklanmak zorundayız. Olympiakos hırpalayan bir takım. Bunu da gösterdiler."

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