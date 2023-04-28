Itoudis: "Kazara burada değiliz"

Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Itoudis: 'Kazara burada değiliz'
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28 Nisan 2023 23:51
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, THY EuroLeague'de deplasmanda alınan Olympiakos galibiyetini değerlendirdi.

Itoudis, "Aslında ribaundlarda harikaydık. Seriyi eşitledik. Harika bir takıma karşı oynuyoruz. Daha çok uzun bir seri bu. Çok iyi bir maç geçirdiler, kazandıktan sonra favori gözüktüler. İyi şutlar yakaladık, doğru beşi bulduk. Herkes katkı verdik." dedi.

Yunan başantrenör, "Takım galibiyeti bu. Seriyi eşitledik ama sadece eşitledik. Uzun bir süreç bu. Biz burada kazara olmadığımızı gösterdik. Savaşmak için buradayız. Bir süreç bu. Yeni bir takımız. Harika bir ortama sahibiz." sözlerini kullandı.

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