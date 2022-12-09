Itoudis: 'İyi reaksiyon gösterdik'

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, Alba Berlin galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu



Galibiyetten ötürü takımı tebrik eden Itoudis, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Geçen haftaki (Real Madrid) mağlubiyetten sonra reaksiyon gösterdiler. Savunmada iyi iş çıkarttık, ribauntları domine ettik. Topu paylaştık, çok asist yaptık. Tek kötü taraf bugün 22 top kaybımız olmasıydı. Top kaybını biraz daha az yapsak, bugünkü performansımızla 30 üzeri asistle de maçı bitirebilirdik. Onların agresif savunması sebebiyle maç başında çok da iyi değildik ve bizim adımıza top kayıpları oldu." değerlendirmesinde bulundu.



8 oyuncunun çift haneli rakamlara ulaşmasıyla ilgili ise Dimitris Itoudis, "Sonuçta bu bir sinerji sporu. Bir şeyleri paylaşmak gerekiyor. Topu paylaştığımızda bir yerlerde avantaj buluruz. Devre arasında çift haneli farkla önde olsak da üçüncü periyotta o bölümü geride bırakıp devam etmemiz gerekiyordu. Alba Berlin inatçı bir takım" dedi.



Taraftarlara ayrı parantez açan Itoudis, "Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bize evimizde oynuyor gibi hissettirdiler. Teşekkürler." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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