Itoudis'in ilk transferleri geliyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında tüm branşlarda başarı hedefleyen Fenerbahçe, futboldan sonra basketbolda da yeniden yapılanma sürecine girdi.



Süper Lig'in son şampiyonu sarı-lacivertliler, sezon bitmeden anlaştığı Dimitris Itoudis'i resmen başantrenörlük koltuğuna oturttu. 51 yaşındaki Yunan koç ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Itoudis, Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic'in asistanlığını yaparken öğrendiklerini, CSKA ile son 6 EuroLeague kupasından ikisini kazanarak taçlandırmıştı.



İKİ YILDIZ GELİYOR



Yaklaşık 25 milyon euroluk bütçe ile yola çıkan sarı-lacivertliler, oyuncu kadrosunu değiştiriyor.



Darüşşafaka ile EuroCup'ı kazandıktan sonra Maccabi'ye giden Türk pasaportlu Scottie Wilbekin (29 / 1.88) ve Lokomotiv Kuban'dan ayrılan Jonathan Motley (27 / 2.06), sarı-lacivertlilerin yeni transferleri olacak.



PISTIOLIS EZELİ RAKİP OLDU



Fenerbahçe ve Avrupa basketbolunun efsanesi Obradovic'in yetiştirdiği Itoudis ve Pistiolis uzun yıllar birlikte çalıştı. Gaziantep ve Bahçeşehir Koleji'nde başantrenörlük yapan Stefanos Dedas, CSKA'daki gibi sarı-lacivertlilerde de Itoudis'in asistanı olacak.



Itoudis, ilk başantrenörlük deneyimine 1996'da PAOK ile başladı; 1999'da Panathinaikos'ta, halen Galatasaray Nef'i çalıştıran Andreas Pistiolis ile birlikte; Obradovic'in asistanlarından biri oldu. 2013'te Banvit'in, 2014'te CSKA'nın başına geçti.



Fenerbahçe Beko'nun başına geçen Itoudis, Yunanistan Milli Takımı'nı da çalıştırıyor.







