Itoudis, Ali Koç ile Ülker Stadı'nı gezdi

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis, kulüp başkanı Ali Koç ile Ülker Stadı'nı ziyaret etti.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu ile Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü Maurizio Gherardini ve Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier de deneyimli çalıştırıcıya eşlik etti.



Kulüp binasında Ali Koç ve yöneticilerle bir araya gelen Itoudis, daha sonra stadı ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ