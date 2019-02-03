Itır Esen kimdir? Survivor 2019 sunucusu Itır Esen kaç yaşındadır, nerelidir?

Itır Esen kimdir ve kaç yaşındadır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Survivor sunuculuğunu yapacak olan Itır Esen hakkında tüm merak edilenleri sizler için yanıtladık.

03 Şubat 2019 02:26
Itır Esen kimdir? Survivor 2019 sunucusu Itır Esen kaç yaşındadır, nerelidir?
Itır Esen hakkında tüm bilgiler burada! Daha önce Miss Turkey finalisti olan ve Survivor 2019'da sunuculuk yapmasıyla tekrar gündeme gelen Itır Esen bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Betül Şahin ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz... ITIR ESEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
Birçok defilede yer alan Itır Esen, seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu ve oyuncu Itır Esen'in yeğenidir. Miss Turkey 2017 finalisti olan Esen, 1999 yılında dünyaya gelmiştir.

İstanbul Üniversitesi, H.A.Yücel Eğitim Fak. İngilizce öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olan Itır Esen,ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yaptı. Üç yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı.

Miss Turkey yarışmasında birinci olan Itır Esen'in tacı, 15 Temmuz Şehitleri hakkında yaptığı paylaşımların ardından geri alınmıştır.

Hala Itır Esen, fotomodellik yaptığı dönemde Milliyet Gazetesi'nin ekinin kapağında bir fotoğrafı yayımlanmıştır. Aşk-ı Memnu'nun kastı için yeni yüzler aranırken kendisine 'Bihter' rolü teklif edilmiştir. Halit Refiğ, Itır Esen'i görür görmez kendisine 'Bihter'in üvey kızı 'Nihal' karakterini uygun görmüştür. 1975 yılında TRT'de yayınlanan 6 bölümlük dizi ile bir anda tanınmıştır.

Daha sonra Münir Özkul ve Adile Naşit filmlerindeki sarışın, hüzünlü gözleriyle bakan mahzun duruşlu genç kız olarak Türk sinema severlerin kalplerinde yer etmiştir.

Seks filmleri furyasının başlaması üzerine sinemayı bırakmış ve ünlü sinemacı Yavuz Turgul'la evlenmiştir. Bu evlilikten iki de çocuğu olmuştur.

2001'de yine TRT'de yayınlanan ve başrolünü Zuhal Olcay'ın oynadığı Yeditepe İstanbul ile Türk sinemasına geri dönmüştür. 2007 yılında Hülya Koçyiğit'in başrol oynadığı "Aşk Eski Bir Yalan" dizisinin senaristliğini üstlenmişti



SURVIVOR İLK BÖLÜM ÖZETİ

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında ödül oyununda her iki takım denizde bulunan sala koştu. Her iki takım tamamen sala ulaşmaya çalıştı. Daha sonra denizde bulunan salı karaya çekmek için mücadele ettiler. Salı karaya ilk getiren takım Türkiye oldu.

Daha sonra sepete top atma oyunu oynandı. Türkiye 12, Yunanistan 9 topu sepete attı.

SURVİVOR 2019 TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Hakan Kanık
Sude Burcu
Yusuf Karakaya
Seda Ocak
Bora Edin
Ecem Onaran
Hikmet Tuğsuz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Melisa Emirbayer
Büşra Yalçın
Okay Köksal

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