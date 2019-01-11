Itır Esen kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Itır Esen ve Acun Ilıcalı sevgili iddiası

Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Itır Esen kimdir? Itır Esen kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularına cevap bulacağınız bir haber derledik.Şeyma Subaşı ile boşanan Acun Ilıcalı'nın ismi başka bir aşk dedikodusuna karıştı. 2017 Miss Turkey birincisi olan Itır Esen'in, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edildi.1999 senesinde dünyaya gelen Itır Esen İstanbul Üniversitesi, H.A.Yücel eğitim Fak. İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencisidir.Sanat camiasının önde gelen isimlerinden Hayri Esen'in torunu olan Itır Esen 2017 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasının birincisidir. Adını bu şekilde duyurmayı başaran Itır Esen uzun süre sosyal medyada en çok konuşulan isim olmuştur.Ayrıca Türk Sinemasının sevilen oyuncusu olan Itır Esen'in yeğeni olan Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacılarla çalışma fırsatı bulmuştur.Miss Turkey 2017 organizasyon yetkilileri, Miss Turkey World güzeli seçilen Itır Esen'in tacını geri aldı. Esen'in tacının, sosyal medya paylaşımları arasında görülen bir tweet'i nedeniyle alındığı açıklandı.MİSS Turkey 2017 güzellik yarışmasında Miss Turkey World güzeli Itır Esen, Miss Turkey Universe güzeli Aslı Sümen, Miss Turkey Supranational güzeli Pınar Tartan seçildi.Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen ve Ekin Olcayto'nun sunduğu organizasyonda, yarışmaya başvuran yüzlerce kişi arasından belirlenen 20 finalist jüri önüne çıktı. Türk kadının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşıyan Miss Turkey 2017'de jüri başkanlığını Can Sandıkçıoğlu yaparken, jüri koltuğunda ise 2014 Miss Turkey World güzeli Amine Gülşe, gazeteci Güneri Civaoğlu, şarkıcı Meyra Ilıcak, Balet ve oyuncu Tan Sağtürk, moda tasarımcısı Özlem Süer, Plastik Cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur ve Özak Global Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Alp oturdu. İlk olarak 20 finalist arasından 10 kişi elenirken, daha sonra yarışmayı kazanan 3 kişi belirlendi. Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında Miss Turkey World güzeli Itır Esen, Miss Turkey Universe güzeli Aslı Sümen, Miss Turkey Supranational güzeli Pınar Tartan seçildi.MISS Turkey 2017 yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Itır Esen, tacının elinden alınmasına neden olan 15 Temmuz paylaşımlarıyla ilgili yargılandığı davadan beraat etti.Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 1 yıla kadar hapsi istenen Itır Esen Twitter hesabından, "15 Temmuz şehitler gününü kutlamak adına sabahında regl oldum. Günü şehitlerimizin kanlarını temsilen kanayarak kutluyorum" mesajını paylaşmıştı.22 Eylül 2017'de yapılan güzellik yarışmasında Itır Esen'in, 15 Temmuz 2017'de attığı mesajı gündeme gelmiş ve tacı geri alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Itır Esen'e halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Itır Esen, "Tweet'i hakaret kastıyla paylaşmadım. Yanlış anlaşıldım" demişti.İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Itır Esen ve Avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu katıldı.Dava görülen ilk duruşmada karara bağlandı. Itır Esen, "Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim. Paylaşımımın bu şekilde anlaşılacağını düşünsem bu şekilde paylaşımda bulunmazdım. Amacım halkın sosyal bir kesimini aşağılamak değildi. Suçsuzum" dedi. Ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını isteyen Esen, "Hakkımda tayin olunacak cezanın para cezasına çevrilmesini talep ediyorum. Bu mümkün olmadığı takdirde ertelenmesini talep ediyorum" dedi.Mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek Itır Esen'in beraatına karar verdi.