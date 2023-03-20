ITF Masterler Turu Dünya Şampiyonası başladı!

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) takviminin en prestijli turnuvası olan Masterler Turu Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.



Ali Bey Club Manavgat'taki organizasyonun basın toplantısına katılan ITF Başkanı David Haggerty, iki hafta boyunca yaklaşık 1200 sporcunun müsabakalara katılacağını bildirdi.



Haggerty, organizasyona katılımın yoğun olduğunu belirterek, "Bu gerçekten çok ciddi bir rakam ve aslında Türkiye'nin uluslararası tenis camiasında ne kadar güçlü bir yere sahip olduğunun çok önemli bir göstergesi. Önümüzdeki 3 gün boyunca yönetim kurulumuzla biz burada toplantılarımızı yapacağız ve oyuncularla da görüşeceğiz." dedi.



Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da kariyerleri boyunca dünya sıralamasında ilk 100'de yer alan birçok sporcunun turnuvada mücadele edeceğini kaydetti.



Gençlik ve Spor Bakanlığının önemli katkılar sunduğu ve tenisin gelişiminin ülke adına çok anlamlı olduğu bir dönemde Uluslararası Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Antalya'da toplanmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Durmuş, "Dünya tenisi, bu hafta bizimle birlikte. Anlamlı bulduğumuz bu turnuvaların sporcularımız ve ülkemiz adına çok büyük önemi var. Tenis turizmi dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Antalya'da gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor." diye konuştu.



Toplantıya, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat ile ITF Yönetim Kurulu Üyesi ve ITF Masters Komitesi Başkanı Salma Mouelhi Guizani de katıldı.



Bugün başlayan ve iki hafta boyunca 37 ülkeden 163 takımdan sporcuların mücadele vereceği Masterler Turu Dünya Şampiyonası, 30-50 yaş arasında 5 farklı yaş kategorisinde yapılıyor.



Oyuncuların ilk hafta takım halinde dünya şampiyonu olmak için mücadele edeceği, ikinci hafta ise bireysel zafer için rekabet etme şansına sahip olacağı Masterler Turu Dünya Şampiyonası (ITF World Tennis Masters Tour), 1 Nisan'da sona erecek.





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