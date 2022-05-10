İtalyanların Serdar Saatçı için gözü korktu!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi sonrası en çok konuşlan isimlerden biri de genç yıldız oldu. Serdar Saatçı, oynadığı futbolla alkışları toplamayı başardı.



AVRUPA'DAN İZLEDİLER



Dev derbi sonrası Serdar Saatçı için yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta İtalyan ekiplerin gündeminde olan Serdar Saatçı başarılı bir grafik çizdi. Genç stoperi tribünden takip eden Cagliari scoutları futbolcu hakkında çok olumlu bir rapor yazdı.



Başarılı futbolcunun Beşiktaş'tan ucuza ayrılmayacağı tespitinde bulundular. Beşiktaş ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalması ve yönetimle yaşanan anlaşmazlığı göz önüne alan İtalyanlar, futbolcu için 750 bin euro teklif etmeye hazırlanıyordu. Ama özellikle derbiden sonra bu önerinin kabul edilmeyeceği şeklinde bir düşünce oluştuğu ifade edildi.





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