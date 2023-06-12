İtalyanların final kaybetme kabusu bitmiyor!

İtalyanların aynı yıl final kaybetme kabusuna U20 Milli Takımı da katıldı.



İlk olarak Roma'nın UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybetmesi sonrası Fiorentina, Konferans Ligi finalinde West Ham'a son dakika golüyle boyun eğmişti. İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde ise Inter, Manchester City'e 1-0 mağlup olarak gümüş madalya ile sahadan ayrılmak zorunda kalmıştı.



İtalyanlar açısından büyük üzüntü yaratan üç final kaybı sonrası U20 Milli Takımı, Arjantin'de Uruguay ile final maçında karşı karşıya geldi. 85. dakikada yedikleri golle sahadan yenik ayrılan İtalya, böylelikle aynı yıl 4 final kaybetmenin şanssızlığını yaşadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ