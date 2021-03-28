İtalyanlardan Türkiye vurgusu; Uçuşa geçtiler

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç'i 3-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti, İtalyan spor basınında böyle konuşuldu

Haber; AA
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İtalyanlardan Türkiye vurgusu; Uçuşa geçtiler
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28 Mart 2021 14:32
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç'i 3-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti, İtalyan spor basınında yer buldu. 

Ülkenin önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport milli takımın, Norveç'i 3-0 yendiği maçı, "Bu Türkiye gerçekten korkutucu" başlığıyla duyurdu. 

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlıların, 11 Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile oynayacağına dikkat çekilen haberde, Türkiye'nin Hollanda'nın ardından Norveç'i de yenerek "uçuşa geçtiği" belirtildi. 

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da A Milli Takımı zaferinden ötürü arayarak tebrik ettiği yazıldı. 

Tuttosport gazetesi de "Norveç karşısında süper Türkiye" başlığı ile ay-yıldızlıların, Hollanda'nın ardından Norveç'i 3-0 yenerek ses getiren bir galibiyet aldığını yazdı. 

Gazete, Ozan Tufan'ın attığı 2 golle maçın başrolünde yer aldığını ifade etti. 

Türkiye'nin bu performansının EURO 2020 öncesi İtalya'ya uyarı niteliğinde olduğu kaydedildi



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