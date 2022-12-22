İtalyanlardan Lucas Torreira'ya yakın markaj!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de, Sportif A.Ş, Başkan Vekili Erden Timur da son açıklamalarında bazı futbolcularına teklif geldiğine dikkat çekmişti.Sarı kırmızılılarda 3 futbolcunun talibi çok. Bu isimler Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira...Victor Nelsson'a sezon başından bu yana Sevilla talip. Boey'i ise Fransız kulüpleri kadrosuna katmak isterken Torreira için Serie A'dan resmi teklif gelmiş durumda.Galatasaray ise 'şampiyonluk hedefi' nedeniyle ilk 11'in başarılı isimlerini Ocak ayında bırakmak istemiyor.Galatasaray'ın önceliği Transfer geliri değil şampiyonluk! Bunu da oyuncularına ilettiler ve şampiyonluğa ulaşmak adına onlara güvenlerini, ihtiyaçlarını dile getirdiler.