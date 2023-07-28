İtalyanlar yazdı: "UEFA, Juventus'u men etti"

UEFA, mali usulsüzlükler nedeniyle Juventus'u Konferans Ligi'nden men etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İtalyanlar yazdı: 'UEFA, Juventus'u men etti'
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28 Temmuz 2023 10:53
Son güncelleme 28 Temmuz 2023 11:00
UEFA, Juventus'u Konferans Ligi'nden men etti.

İtalya'dan La Stampa'nın haberine göre; Bu karar sonrası İtalya'dan Fiorentina, Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

Mali usulsüzlükler nedeniyle bu cezayı alan Juventus, aldığı bu cezaya itiraz etmeyecek. UEFA Konferans Ligi'nde oynamaya hevesli olmayan Juventus, davayı uzatıp bu cezayı Şampiyonlar Ligi'nde değil Konferans Ligi'nde çekmeye razı oldu.

Juventus'a bazı finansal cezalar da verileceği belirtildi.

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