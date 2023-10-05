İtalyanlar yazdı: ''Fenerbahçe'den korkuyorlar''

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin performansından övgüyle bahsetti ve "Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'den korkuyorlar" manşetini attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İtalyanlar yazdı: ''Fenerbahçe'den korkuyorlar''
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05 Ekim 2023 11:25
Son güncelleme 05 Ekim 2023 11:27
Fenerbahçe'nin 14'te 14 yapması Avrupa'da dikkat çekti.

Portekiz'den sonra İtalyan basını da sarı-lacivertlilerin bu performansından övgüyle bahsetti.

Çizme medyasından "violanews" haberinde; Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nin favorilerinden biri olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi: "Konferans Ligi'nde bu sezon ilginç takımlar var. Elbette Fiorentina finale çıkmaya aday ancak Emery'nin Aston Villa'sı ile Türk ekibi Fenerbahçe en büyük favorilerden. Türkler, oynadığı tüm maçları kazandı. Kadrosu yıldızlarla dolu ve Konferans Ligi'ndeki takımlar Fenerbahçe'den korkuyor." 



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