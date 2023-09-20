İtalyanlar yazdı: ''Dzeko için yalvaracaklar''

İtalyan basını, İnter'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerin çoğundan faydalanamadığını yazdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İtalyanlar yazdı: ''Dzeko için yalvaracaklar''
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20 Eylül 2023 09:33
Fenerbahçe'nin yeni transferi attığı goller ve sahada sergilediği futbolla büyük beğeni topluyor.

Inter'den transfer edilen Boşnak yıldız, sahada kaldığı her an kalitesini konuşturuyor.

DZEKO'NUN YERİ DOLMADI

Dzeko ile yollarını ayıran Inter, bu sezon yaptığı transferlerinden beklenen katkıyı alamadı.

Dzeko'nun yerine alınan Arnautovic'in bekletinlerin altında kaldığına vurgu yapılan haberde; "Inter, Dzeko'yu ocak ayında almak için Türklere yalvaracak" denildi. 

FENERBAHÇE PERFORMANSI 

Fenerbahçe'de şu ana kadar 8 karşılaşmaya çıkan Dzeko 6 gol, 5 asitlik performans sergiledi. 



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