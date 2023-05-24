Sezon başında 6 milyon euro bonservisle Galatasaray'a gelen Uruguaylı Lucas Torreira için sıkça transfer haberi çıkıyor. Son haberde İtalyan basınından geldi.
İtalya basını, Lazio'nun Marcos Antonio'yu satması halinde listesindeki 1 numaralı ismin Galatasaray'ın Atom Karınca'sı Torreira olduğunu belirtti. Orta alandaki savaşçı kimliğiyle Galatasaray tribünlerinin sevgilisi haline gelen Lucas Torreira'nın birçok talibi bulunuyor. Lazio'da Marcos Antonio'nun bu yaz satılması bekleniyor. İtalyan ekibi bu konuda başarılı olursa, önceliğini Lucas Torreira'ya verecek.
Il Messaggero'nun haberine göre; bu bölge için Torreira haricinde Nicolo Rovella, Jordy Clasie ve Jerdy Schouten gibi alternatifler de mevcut. Galatasaray Yönetimi ise Torreira'yı yüksek bir bonservis bedeli gelmezse satmayacak. Teknik Direktör Sarri de bundan kısa süre önce yönetimle yaptığı görüşmede Torreira'nın transferi konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu. İtalyan basını, Sarri'nin sistemi için Uruguaylı orta saha oyuncusunun biçilmiş kaftan olduğunu ve bu sebeple özellikle Torreira'nın istendiğini belirtti.
Yıldız futbolcu, daha önce transfer durumuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı. Torreira, son haftalarda yükselen formunun yanı sıra tribünlerle de bütünleşti. Şu anda Galatasaray mutlu gözüküyor.
İtalya basını, Lazio'nun Marcos Antonio'yu satması halinde listesindeki 1 numaralı ismin Galatasaray'ın Atom Karınca'sı Torreira olduğunu belirtti. Orta alandaki savaşçı kimliğiyle Galatasaray tribünlerinin sevgilisi haline gelen Lucas Torreira'nın birçok talibi bulunuyor. Lazio'da Marcos Antonio'nun bu yaz satılması bekleniyor. İtalyan ekibi bu konuda başarılı olursa, önceliğini Lucas Torreira'ya verecek.
Il Messaggero'nun haberine göre; bu bölge için Torreira haricinde Nicolo Rovella, Jordy Clasie ve Jerdy Schouten gibi alternatifler de mevcut. Galatasaray Yönetimi ise Torreira'yı yüksek bir bonservis bedeli gelmezse satmayacak. Teknik Direktör Sarri de bundan kısa süre önce yönetimle yaptığı görüşmede Torreira'nın transferi konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu. İtalyan basını, Sarri'nin sistemi için Uruguaylı orta saha oyuncusunun biçilmiş kaftan olduğunu ve bu sebeple özellikle Torreira'nın istendiğini belirtti.
Yıldız futbolcu, daha önce transfer durumuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı. Torreira, son haftalarda yükselen formunun yanı sıra tribünlerle de bütünleşti. Şu anda Galatasaray mutlu gözüküyor.