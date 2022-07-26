İtalyanlar şimdi de Szalai'yi istiyor

Defans hattında Kim Min-Jae'yi kaybederek ağır yara alan Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Attila Szalai de İtalyan kulüplerinin gözdesi konumunda.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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İtalyanlar şimdi de Szalai'yi istiyor
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26 Temmuz 2022 09:07
Kim Min-Jae gibi önemli bir stoperini kaybeden Fenerbahçe'de gözler bir anda Attila Szalai'ye çevrildi.

Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre; şu anda Jorge Jesus'un vazgeçilmezi konumunda olan Szalai için İtalyan takımlarının takipte olduğu belirtildi. Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Macar stoperin yakından izlendiği vurgulandı. Ancak yıldız stoper Fenerbahçe'de çok mutlu.

EN AZ 15 MİLYON EURO

Szalai konusunda sarı-lacivertli yönetim bırakmaya sıcak bakmıyor. Zaten resmi bir teklif gelse bile 15 milyon euronun altında bir rakama hiçbir şekilde satılması söz konusu olmayacak. 2020-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki stoper, bu zamana kadar 64 resmi maça çıktı, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.



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