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İtalyanlar Ronaldo transferi için tarih verdi!

İtalyan devi Juventus, yaz transfer sezonunun bombasını patlatmaya hazırlanırken, İtalyan medyasından konu ile ilgili flaş bir iddia geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İtalyanlar Ronaldo transferi için tarih verdi!
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09 Temmuz 2018 18:40
Juventus, Real Madrid'in süperstar'ı Cristiano Ronaldo'nun transferinde sona geldi.

Madrid ekibinde sayısız başarılar yakalayarak adını dünya futbol tarihine altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferinin 2 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, siyah-beyazlı kulüp 100 milyon euro bonservis ödeyeceği Ronaldo'nun transferini 2 gün içinde açıklayacak.

Portekizli süperstar şimdiye dek Real Madrid forması ile çıktığı 438 karşılaşmada 450 gol atıp 131 asist yapma başarısı göstermişti.

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