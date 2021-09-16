İtalyanlar, Marek Hamsik'i konuşuyor

Galatasaray karşısında iki farkla geriye düştüğü maçta önemli bir mücadele ortaya koyarak beraberliği yakalayan Trabzonspor'da özellikle Marek Hamsik ön plana çıktı.



Lig başladığından bu yana iyi bir performans sergileyen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılılar karşısında da bu formunu sürdürdü. Slovak futbolcunun en başarılı dönemlerini yaşadığı Napoli kulübündeki periyodundan dolayı, futbolculuk hayatının devam eden bölümü de Çizme'de yakından takip edilmeye devam ediyor.



Tuttomercato'nun haberinde 'Marek Hamsik şimdiden Trabzonspor'da idol oldu' ifadesi kullanıldı. 34 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılar karşısında maçın yıldızı olduğu belirtilirken, ligde çıktığı dört maçta 1 gol, 2 asistle skora da katkı yaptığına dikkat çekildi.



Napoli kulübüne yakın sitelerden Calcio Napoli'de 'İster Trabzon ister Napoli, sonuç değişmiyor; Hamsik hep taraftarın gözdesi' başlıklı bir haber yayınlandı. İtalya, Çin ve İsveç gibi oyuncunun daha önce top koşturduğu ülkelerde yaptığını Türkiye'de de kısa süre içinde yaparak taraftarın sevgilisi haline geldiği ifade edildi 'Hamsik başka seviyede bir futbolcu olduğunu, bir şampiyon olduğunu göstermeye devam ediyor. Trabzonspor'da ilerleyen yaşına karşın fizik olarak da son derece güçlü ve orta sahanın komutanı oldu. Büyük maçlarda da iz bırakıyor' değerlendirmesi yapıldı.



Arena Napoli'de 'İnanılmaz rakamlar' başlıklı haberde ise deneyimli ismin Galatasaray karşısındaki istatistikleri okuyucularla paylaşıldı. Sahanın en çok koşan oyuncusu olduğu, isabetli pas yüzdesinin yüksekliğiyle takıma hayat verdiği kaydedildi.



