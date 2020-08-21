İtalyanlar, Majid Hosseini'nin peşini bırakmıyor

Trabzonspor'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Majid Hosseini için yeni gelişmeler yaşanıyor.

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İtalyanlar, Majid Hosseini'nin peşini bırakmıyor
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21 Ağustos 2020 10:47
Trabzonspor'un göndermeyi düşündüğü isimler arasında yer alan İranlı Majid Hosseini için Sampdoria'nın ısrarı sürüyor.

TEMASLAR SÜRÜYOR

İtalyan ekibi oyuncunun bonservis bedelindeki rakamı aşağı seviyelere çekmek için temaslarını sürdürüyor.

24 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili belirsizliğin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor.

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