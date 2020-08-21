Trabzonspor'un göndermeyi düşündüğü isimler arasında yer alan İranlı Majid Hosseini için Sampdoria'nın ısrarı sürüyor.
TEMASLAR SÜRÜYOR
İtalyan ekibi oyuncunun bonservis bedelindeki rakamı aşağı seviyelere çekmek için temaslarını sürdürüyor.
24 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili belirsizliğin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor.
TEMASLAR SÜRÜYOR
İtalyan ekibi oyuncunun bonservis bedelindeki rakamı aşağı seviyelere çekmek için temaslarını sürdürüyor.
24 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili belirsizliğin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor.