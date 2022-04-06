İtalyanlar'ın Pelkas ısrarı sürüyor!

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe zorlu derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken takımın Yunan yıldızı Pelkas hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.Takvim'de yer alan habere göre geçen sezon Pelkas'ı transfer etmek isteyen ancak başaramayan Bologna bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Geçtiğimiz sezon Yunan yıldızı transfer etmek isteyen İtalyan kulübü, Fenerbahçe engeline takılmıştı. Sarı-lacivertliler, Pelkas'ı bırakmamıştı...Bologna'nın bir kez daha Pelkas'a teklif yaptığı ve Yunan yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ortaya çıktı.Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncu için 4 milyon euro istediği öğrenildi. Bologna, 28 yaşındaki Pelkas'a 3 yıllık imza attırmak istiyor.