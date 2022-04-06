İtalyanlar'ın Pelkas ısrarı sürüyor!

Galatasaray'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürerken takımın Yunan yıldızı Pelkas'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İtalyanlar'ın Pelkas ısrarı sürüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2022 12:45
Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe zorlu derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken takımın Yunan yıldızı Pelkas hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre geçen sezon Pelkas'ı transfer etmek isteyen ancak başaramayan Bologna bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Geçtiğimiz sezon Yunan yıldızı transfer etmek isteyen İtalyan kulübü, Fenerbahçe engeline takılmıştı. Sarı-lacivertliler, Pelkas'ı bırakmamıştı...

Bologna'nın bir kez daha Pelkas'a teklif yaptığı ve Yunan yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncu için 4 milyon euro istediği öğrenildi. Bologna, 28 yaşındaki Pelkas'a 3 yıllık imza attırmak istiyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.