İtalyanlar'ı yine Türk korkusu sardı: Mamma li Turchi!

EN AZ 4 BİNİN ÜSTÜNDE TÜRK TARAFTAR!

STADYUMA GİRİŞ İÇİN KATI KURALLAR!

Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020'nin açılış maçına sayılı saatler kala Rome'nın Olimpiyat Stadyumu'da maça hazır hale geldi.Stadyumda maç sırasında kapasitenin yüzde 25'ine denk gelen 15.948 taraftar olacak. Stadyuma alanında, içerisinde ve dışarısında 3 bin çalışan olacak. Bu çalışanlardan 1.050'si stadyum içerisinde görev alacak.Operasyonlarda Türk taraftarların çoğunluğunun Olimpiyat Stadyumu'nun kuzeyinde yer alması bekleniyor. Sosyal mesafenin uygulanacağı ve uymayanların uyarılacağı maçta, 4 binin üzerinde Türk taraftar olması bekleniyor.Türk taraftarlar ile ilgili olarak tam tahmin olmamasının nedeni ise maça satılan biletlerin yüzde 60'tan fazlasının İtalya dışı olması...Taraftarlar, stadyuma 48 farkla kapıdan girecek. Bu kapılarda ön filtreleme alanları olacak ve izleyiciler kağıt veya dijital biletlerini gösterdikten sonra stadyum alanına giriş yapabilecek. Bu sırada vücut sıcaklıkları termal cihazlarla ölçülecek. Daha sonra biletin okunacağı turnikye geçiş olacak ve ardından stadyum kampüsüne giriş yapılacak.Her bilet üzerinde stadyuma giriş için izin verilen saat de yer alacak. En geç stadyuma giriş saati, başlama düdüğünden yarım saat öncesi olarak belirlendi.