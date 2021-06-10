AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
001 11 28
KALDI

İtalyanlar'ı yine Türk korkusu sardı: Mamma li Turchi!

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak EURO 2020 açılış maçında 15.948 taraftarın en az 4 bini Türk olacak.

İtalyanlar'ı yine Türk korkusu sardı: Mamma li Turchi!
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020'nin açılış maçına sayılı saatler kala Rome'nın Olimpiyat Stadyumu'da maça hazır hale geldi.

Stadyumda maç sırasında kapasitenin yüzde 25'ine denk gelen 15.948 taraftar olacak. Stadyuma alanında, içerisinde ve dışarısında 3 bin çalışan olacak. Bu çalışanlardan 1.050'si stadyum içerisinde görev alacak.

EN AZ 4 BİNİN ÜSTÜNDE TÜRK TARAFTAR!

Operasyonlarda Türk taraftarların çoğunluğunun Olimpiyat Stadyumu'nun kuzeyinde yer alması bekleniyor. Sosyal mesafenin uygulanacağı ve uymayanların uyarılacağı maçta, 4 binin üzerinde Türk taraftar olması bekleniyor.

Türk taraftarlar ile ilgili olarak tam tahmin olmamasının nedeni ise maça satılan biletlerin yüzde 60'tan fazlasının İtalya dışı olması...

STADYUMA GİRİŞ İÇİN KATI KURALLAR!

Taraftarlar, stadyuma 48 farkla kapıdan girecek. Bu kapılarda ön filtreleme alanları olacak ve izleyiciler kağıt veya dijital biletlerini gösterdikten sonra stadyum alanına giriş yapabilecek. Bu sırada vücut sıcaklıkları termal cihazlarla ölçülecek. Daha sonra biletin okunacağı turnikye geçiş olacak ve ardından stadyum kampüsüne giriş yapılacak.

Her bilet üzerinde stadyuma giriş için izin verilen saat de yer alacak. En geç stadyuma giriş saati, başlama düdüğünden yarım saat öncesi olarak belirlendi.



S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
İtalyanlar'ı yine Türk korkusu sardı: Mamma li Turchi!
Roberto Mancini, Türkiye 11'ini belirledi!
Antonio Conte: "İtalya, yelkenleri rüzgarla dolu başlıyor"
Tuğberk Tanrıvermiş: "Burak için özel hazırlanıyorlar"
Joachim Löw: "Fransa olabilecek en zorlu rakip"
Selim Soydan: "Onlar bizden çok çekiniyor"
Manuel Locatelli: "Türkiye'ye karşı çok dikkatli olmalıyız"
İspanya'da koronavirüs önlemi: Herkese aşı
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
Almanya'da EURO 2020 için karantina istisnaları
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play