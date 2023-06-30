İtalyanlar duyurdu: 'Paredes Galatasaray'da!'

Galatasaray'ın ilgilendiği Leandro Paredes ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia geldi.
İtalya Serie A'nın yayıncılarından olan DAZN İtalya, Paredes'in Galatasaray'a imza atacağını duyurdu. İmzanın 3 yıllık olacağı vurgulanırken, maaşa dair bir detay belirtilmedi.
Galatasaray'ın Paredes için Paris Saint-Germain'e ise 3.8 milyon euro bonservis ödeyeceği yazıldı.
ARTIK RESMİYET BEKLENİYOR
Son anda başka bir aksilik çıkmazsa transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. Paredes'in vatandaşı ve eski takım arkadaşı Icardi'yle de sık sık Galatasaray hakkında sohbet ettiği öğrenildi.
CAMİADA HEYECAN YARATTI
Paredes'ten sıcağı sıcağına bir Galatasaray mesajının gelmesi, sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, dijital bir platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, "Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi?" şeklindeki soruya, "Galatasaray" cevabını verdi.
Paredes'in bu yanıtı, Galatasaraylı taraftarlara bir mesaj olarak değerlendirildi.
İtalya Serie A'nın yayıncılarından olan DAZN İtalya, Paredes'in Galatasaray'a imza atacağını duyurdu. İmzanın 3 yıllık olacağı vurgulanırken, maaşa dair bir detay belirtilmedi.
Galatasaray'ın Paredes için Paris Saint-Germain'e ise 3.8 milyon euro bonservis ödeyeceği yazıldı.
ARTIK RESMİYET BEKLENİYOR
Son anda başka bir aksilik çıkmazsa transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. Paredes'in vatandaşı ve eski takım arkadaşı Icardi'yle de sık sık Galatasaray hakkında sohbet ettiği öğrenildi.
CAMİADA HEYECAN YARATTI
Paredes'ten sıcağı sıcağına bir Galatasaray mesajının gelmesi, sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, dijital bir platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, "Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi?" şeklindeki soruya, "Galatasaray" cevabını verdi.
Paredes'in bu yanıtı, Galatasaraylı taraftarlara bir mesaj olarak değerlendirildi.