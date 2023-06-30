İtalyanlar duyurdu: "Paredes Galatasaray'da!"

İtalya Serie A'nın resmi yayıncılarından olan DAZN, Paredes'in 3.8 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olacağını öne sürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İtalyanlar duyurdu: 'Paredes Galatasaray'da!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Haziran 2023 16:47
Son güncelleme 30 Haziran 2023 16:50
Galatasaray'ın ilgilendiği Leandro Paredes ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

İtalya Serie A'nın yayıncılarından olan DAZN İtalya, Paredes'in Galatasaray'a imza atacağını duyurdu. İmzanın 3 yıllık olacağı vurgulanırken, maaşa dair bir detay belirtilmedi.

Galatasaray'ın Paredes için Paris Saint-Germain'e ise 3.8 milyon euro bonservis ödeyeceği yazıldı.

ARTIK RESMİYET BEKLENİYOR

Son anda başka bir aksilik çıkmazsa transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. Paredes'in vatandaşı ve eski takım arkadaşı Icardi'yle de sık sık Galatasaray hakkında sohbet ettiği öğrenildi.

CAMİADA HEYECAN YARATTI

Paredes'ten sıcağı sıcağına bir Galatasaray mesajının gelmesi, sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, dijital bir platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, "Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi?" şeklindeki soruya, "Galatasaray" cevabını verdi.

Paredes'in bu yanıtı, Galatasaraylı taraftarlara bir mesaj olarak değerlendirildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery