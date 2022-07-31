İtalyanlar Cabral transferini duyurdu!

Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen Jovane Cabral'ı transfer etmek için girişimde bulunmuştu. İtalyan basını transferde son durumu yazdı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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İtalyanlar Cabral transferini duyurdu!
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31 Temmuz 2022 10:14
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili iddialar devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Jovane Cabral ile ilgili Beşiktaş öne çıkan kulüp durumunda. Futbolcu siyah-beyazlılara transfer olmak üzere.

'BEŞİKTAŞ'A YAKLAŞIYOR'

Çizme basınındaki haberlerde, "Onun için ortaya yeni bir fırsat çıktı. Yeni bir macera için Beşiktaş'a yaklaşıyor" denildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ NEYDİ?

Geride bıraktığımız günlerde Portekiz basını, Beşiktaş'ın Cabral için 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay vermeye hazır olduğunu yazmıştı.

CABRAL'I ISMAEL DE İSTİYOR

Cabral geçen sezonun ikinci yarısında İtalyan devi Lazio'ya kiralanmıştı. Burada 21 maçta forma giyen genç futbolcu 4 defa fileleri havalandırmış ve 1 de asist yapmıştı. Ismail, Cabral'ı sadece hücum performansı için değil, savunmada geriye çabuk döndüğü için de takımında görmeyi arzuluyor.



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