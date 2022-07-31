'BEŞİKTAŞ'A YAKLAŞIYOR'

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ NEYDİ?

CABRAL'I ISMAEL DE İSTİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili iddialar devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Jovane Cabral ile ilgili Beşiktaş öne çıkan kulüp durumunda. Futbolcu siyah-beyazlılara transfer olmak üzere.Çizme basınındaki haberlerde, "Onun için ortaya yeni bir fırsat çıktı. Yeni bir macera için Beşiktaş'a yaklaşıyor" denildi.Geride bıraktığımız günlerde Portekiz basını, Beşiktaş'ın Cabral için 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay vermeye hazır olduğunu yazmıştı.Cabral geçen sezonun ikinci yarısında İtalyan devi Lazio'ya kiralanmıştı. Burada 21 maçta forma giyen genç futbolcu 4 defa fileleri havalandırmış ve 1 de asist yapmıştı. Ismail, Cabral'ı sadece hücum performansı için değil, savunmada geriye çabuk döndüğü için de takımında görmeyi arzuluyor.