Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de forma giyen bazı futbolcuların adı transferde sıkça anılmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde başarılı performans sergileyen Kim Min-Jae'ye İtalya'dan ilgi gösteren kulüpler olduğu iddia edildi.



NAPOLI, KIM MIN-JAE'Yİ İSTİYOR



İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Serie A ekibi Napoli, Kalidou Koulibaly'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı planını yaptı. Napoli'nin sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Koulibaly'nin ayrılması halinde ilk olarak Kim Min-Jae'ye imza attırmayı düşünüyor.



FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR



Yeni teknik direktör Jorge Jesus'u göreve getiren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, takımda oynayan birçok futbolcuya ilgi ve tekliflerin olduğunu söylemişti.



Fenerbahçe'de performansıyla alkış alan Kim'in serbest kalma bedelinin 23 milyon Euro olduğu gündeme geldi. Portekiz ve İngiltere'den taliplileri olmasına karşın Fenerbahçe'yi tercih eden futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.



JESUS, TÜM OYUNCULARI GÖRMEK İSTİYOR



13 Haziran'da sezonu açacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus tüm futbolcuları görmek istiyor. Güney Koreli futbolcu geçen sezon Fenerbahçe'de 40 maçta 3359 dakika süre almıştı.





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