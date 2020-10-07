İtalya'nın şakası yok: 6-0

Uluslar Ligi maçları öncesi oynanan hazırlık maçında İtalya ile Moldova karşılaştı.

Haber; Sporx.com
İtalya'nın şakası yok: 6-0
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2020 23:34
Hazırlık maçında İtalya ile Moldova, Stadio Artemio Franchi'de karşı karşıya geldi. İtalya, maçı 6-0 kazandı.

Karşılaşmada İtalya'nın golleri 19. dakikada Cristante, 23. dakikada Caputo, 30. dakikada El Shaarawy, 38. dakikada Posmac (kk), 45+1. dakikada El Shaarawy ve 72. dakikada Berardi'den geldi.

İtalya, sıradaki maçlarını UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacak. Gök Mavililer, 11 Ekim'de Polonya'ya konuk olduktan sonra, sahasında Hollanda'yı ağırlayacak.

Azzuriler, Uluslar Ligi'ndeki grubunda 2 maç sonunda 4 puanla zirvede yer alıyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için