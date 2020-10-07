İtalya'nın şakası yok: 6-0

Hazırlık maçında İtalya ile Moldova, Stadio Artemio Franchi'de karşı karşıya geldi. İtalya, maçı 6-0 kazandı.
Karşılaşmada İtalya'nın golleri 19. dakikada Cristante, 23. dakikada Caputo, 30. dakikada El Shaarawy, 38. dakikada Posmac (kk), 45+1. dakikada El Shaarawy ve 72. dakikada Berardi'den geldi.
İtalya, sıradaki maçlarını UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacak. Gök Mavililer, 11 Ekim'de Polonya'ya konuk olduktan sonra, sahasında Hollanda'yı ağırlayacak.
Azzuriler, Uluslar Ligi'ndeki grubunda 2 maç sonunda 4 puanla zirvede yer alıyor.
Karşılaşmada İtalya'nın golleri 19. dakikada Cristante, 23. dakikada Caputo, 30. dakikada El Shaarawy, 38. dakikada Posmac (kk), 45+1. dakikada El Shaarawy ve 72. dakikada Berardi'den geldi.
İtalya, sıradaki maçlarını UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacak. Gök Mavililer, 11 Ekim'de Polonya'ya konuk olduktan sonra, sahasında Hollanda'yı ağırlayacak.
Azzuriler, Uluslar Ligi'ndeki grubunda 2 maç sonunda 4 puanla zirvede yer alıyor.